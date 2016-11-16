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Гриневич розповіла чого чекати освітянам, науковцям і студентам у 2017 році

Гриневич розповіла чого чекати освітянам, науковцям і студентам у 2017 році
Очільниця Міністерства освіти і науки Лілія Гриневич сьогодні, шістнадцятого листопада 2016 року, поділилась своїм баченням проблем галузі і пояснила, чого варто чекати освітянам та студентам у наступному році, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».

Так, за словами Гриневич, міністерство планує провести збільшення заробітних плат вчителів: замість запланованих раніше тридцяти відсотків міністр пообіцяла зростання вчительських зарплат майже на п’ятдесят відсотків. За словами Гриневич, справедливе фінансування освітньої і наукової сфери - це один із основних кроків до формування освіченого суспільства.

До того ж, міністр наголосила на тому, що нововведення торкнуться не лише середньої, а й вищої освіти. Наприклад, підвищену стипендію буде підвищено до рівня прожиткового мінімуму, а для того, аби залучити абітурієнтів до вступу на гостродефіцитні, але непрестижні спеціальності, для останніх буде встановлено базову стипендію більшого обсягу. Всього з державного бюджету отримає фінансування підготовка до дев’ятнадцяти пріоритетних професій, а загальний обсяг витрат на науку сягне сто сімдесяти мільйонів гривень.
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