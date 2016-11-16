Нусс: чи переможуть гроші Новинського?

Політичний оглядач Павло Нусс на своїй сторінці в Фейсбук прокоментував останні події навколо кримінального провадження щодо нардепа від Опозиційного Блоку Вадима Новинського, - про це інформує replyua.net.
Так, сьогодні, шістнадцятого листопада 2016 року, регламентний комітет ВР України заслухав аргументи, представлені Генеральним прокурором Юрієм Луценком на підтримку його подання про позбавлення недоторканості Новинського. Нагадаємо, політику інкримінують співучасть у незаконному позбавленні волі людини – помічника нині покійного очільника УПЦ (МП) Володимира Олександра Драбинка. Загалом, одіозному депутату загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Генпрокуратура наголошує, що має доволі вагомі докази винуватості Новинського, більшість з яких були представлені членам регламентного комітету. Особливу увагу правоохоронці звернули на юридичні мотивації, які мають засвідчити, що кримінальне переслідування Новинського не має політичного характеру. Ним не менш, вибагливих парламентарів ці аргументи не переконали. Нусс зауважує, що така позиція членів комітету, скоріше за все, свідчить про корупційну складову. Що ж, всі мільярди, належні Новинському, не змогли вплинути на позицію слідства та Генеральної прокуратури загалом. Але, на жаль, існує ризик, що вони вплинуть на парламент, - підсумовує блогер.
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