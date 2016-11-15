Порошенко нарешті поговорив з Трампом

Офіційний сайт глави української держави Петра Порошенка повідомляє, що він провів телефонні переговори з обраним восьмого листопада цього року американським президентом Дональдом Трампом, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Радіо Свобода».
Так, у повідомленні зазначається, що Порошенко привітав висуванця республіканців із тим, що він здобув перемогу на виборах і скоро стане господарем Білого Дому. До того ж, президент запевнив одіозного політика, що українська влада готова до співпраці з новою адміністрацією та вірить у зміцнення двосторонніх зносин і розвиток стратегічного партнерства.
Більше того, Порошенко підкреслив наскільки важливою і незамінною для України є підтримка Сполучених Штатів у всіх аспектах: починаючи від сприяння українським реформам і закінчуючи введенням санкцій проти агресора. Відтак, сторони домовились, що будуть надалі підтримувати контакти, у тому числі – у форматі двосторонніх зустрічей. Порошенко запросив Трампа приїхати в Україну у будь-який зручний для політика час. Нагадаємо, під час передвиборної кампанії Трамп не зміг провести зустріч з Порошенком, коли останній перебував у США з офіційним візитом. Тоді обидві сторони посилались на насичені графіки роботи.
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