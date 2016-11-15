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Тимошенко разрешила «блудной дочери» митинговать с регионалами

Тимошенко разрешила «блудной дочери» митинговать с регионалами
Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко завила журналистам, что не видит ничего плохого в том, что ее коллега по фракции, нардеп Надежда Савченко поддерживает протестующих на митинге партийцев из «Оппозиционного блока». Тимошенко заверила СМИ, что за такое поведение Савченко никто не будет выгонять из фракции и наказывать.

По словам Тимошенко, ни один член «Батькивщины» не предложил поднять вопрос об исключении Надежды Савченко из фракции. Юлия Тимошенко считает, что Савченко имеет право поддерживать украинский народ, независимо от политических взглядов. Отвечая на вопрос, почему Савченко возле Нацбанка стояла бок о бок с бывшими регионалами, Тимошенко ответила, что на самом деле Надежда представляла народ и пришла туда исключительно, чтобы поддержать протестующих, а не «Оппозиционный блок», который и организовал митинг под стенами НБУ. «Надежда Савченко очень хороший спикер, она общается с людьми и ей люди доверяют, потому что она и есть народ, за который всем сердцем переживает и интересы которого отстаивает», – резюмировали Тимошенко.
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