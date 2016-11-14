Бійка між Ляшком і Бойком отримала продовження у вигляді кримінального провадження

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Конфлікт між очільником Радикальної партії свого імені Олегом Ляшком та головою фракції Опозиційного Блоку Юрієм Бойком отримав продовження у вигляді кримінального провадження, - про це replyua.net повідомляє, послуговуючись матеріалами ресурсу «Радіо Свобода».Так, сьогодні, чотирнадцятого листопада 2016 року, під час погоджувальної ради Ляшко розкритикував Бойка, наголосивши, що останній і його однопартійці отримують вказівки з російської столиці. Лідер Опоблоку, у свою чергу, вдався для вирішення конфлікту до грубої сили і кілька разів вдарив Ляшка. Члени Радикальної партії не залишили свого керівника без підтримки і написали колективне депутатське звернення до Національної поліції, у якому вимагали дати правову оцінку інциденту. Текстом звернення у своєму Фейсбук поділився народний депутат Андрій Лозовий.Відтак, невдовзі на офіційному сайті правоохоронного органу з’явилось повідомлення, що в рамках перевірки депутатського звернення поліцією було порушене кримінальне провадження. Бойку інкримінують здійснення погроз і насильства щодо державного чи громадського діяча. Офіційних коментарів з боку Опозиційного блоку поки що не надходило.