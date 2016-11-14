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Блогер пояснив раптову відставку Марушевської і Деканоїдзе

Блогер пояснив раптову відставку Марушевської і Деканоїдзе
Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук пояснив раптові відставки очільниці Національної поліції Хатії Деканоїзе та керівника Одеської митниці Олії Марушевської, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер наголошує, що сьогодні Марушевська багатьох шокувала своєю заявою про відставку – адже буквально кілька днів тому вона обіцяла, що буде продовжувати роботу. При цьому, ніяких нових причин, які спонукали її піти з посади, вона не назвала – все ті ж самі абстрактні «не дають проводити реформи» і «заважають працювати». А рік тому, півроку чи місяць тому не заважали? Що змінилось в українському політикумі за останні кілька днів? Власне, відповідь на це питання лежить на поверхні – Саакашвілі просто формує нову команду з прицілом на дострокові парламентські вибори.

Блогер зауважує, що ще один доказ цього – раптова відставка Деканоїдзе. Нікому не здалось цікавим, що вона «виконала свою місію» відразу після того, як Саакашвілі пішов у самостійне політичне плавання? Власне, про це давно попереджали, і це нарешті відбулось. Відтак, блогер прогнозує, що лише парламентськими виборами амбіції Саакашвілі явно не обмежуються. Ймовірно, він хоче стати першим президентом, який займав цей пост у двох державах, - підсумовує блогер.
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