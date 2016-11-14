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Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора
Головний заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина закликає фракції провести наради та з’ясувати, з якою метою окремі їхні представники їздять до Російської Федерації. Про це вона заявила під час Погоджувальної ради 14-го листопада, повідомляє replyua.net.

«На мою думку, всі заяви, які сьогодні прозвучали, в тому числі і від народного депутата Олега Ляшка, щодо дотримання «політичної гігієни» в умовах війни з Росією мають глибокий зміст», - зазначила вона. «Я кожні два тижні літаю до Мінська і зустрічаю там представників українських парламентських фракцій, які потім пересідають в інші літаки та летять до Москви. Серед них я зустрічала і опозиціонерів», - додала Геращенко.

«Саме тому, на мою думку, потрібно провести позачергові наради по всім фракціям та з’ясувати, з якою саме метою ці особи відбувають на територію країни-ворога. Вони там що, дійсно, як заявляв пан Ляшко, отримують вказівки від Кремля?», - зауважила віце-спікер ВРУ. Як відомо, член фракції Ірина Луценко заявила, що опозиційні сили організовують масові акції протесту, так званий «Антимайдан», пропонуючи кожному учаснику по 500 гривень за добу. Вона запідозрила, що фінансування йде з Кремля.
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