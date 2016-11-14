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Бойко не витримав критику від Ляшка і... (ВІДЕО)

Бойко не витримав критику від Ляшка і... (ВІДЕО)
Депутат Верховної Ради України Бойко Юрій накинувся з кулаками на лідера парламентської фракції «Радикальна партія» Олега Ляшка. Як повідомляє replyua.net, це сталося під час виступу Ляшка.

На початку своєї промови лідер Радикальної партії різко розкритикував європейських чиновників у тому, що вони не активно захищають інтереси України. Після виливу негативної інформації проти Європи, Ляшко почав критикувати колишніх членів партії Януковича. «Льовочкін та Бойко їздять по московським обласним комітетам та отримують вказівки від Кремля. Решта об’їжджають брюсельські обкоми», - заявив Ляшко.

«У мене єдине питання до Служби безпеки: чого вони досі не сидять у в’язницях, а їздять по москвах і паскудять життя українцям?!», - наголосив Ляшко. В той самий момент Бойко, який сидів поруч з Радикалом та уважно слухав його слова, різко встав зі свого місця та «вліпив» Ляшку по обличчю, намагаючись схопити його за голову. «Чого ти досі не за гратами, скотиняка», - закричав відер «Радикальної партії». Ситуація була досить напруженою, та вже викликала резонанс в соціальних мережах, де люди висміяли дану ситуацію. Обоє політиків залишилися без серйозних фізичних ушкоджень.
Бойко не витримав критику від Ляшка і... (ВІДЕО)

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