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Климкин рассказал о перспективе сотрудничества Украины и США после победы Трампа

Климкин рассказал о перспективе сотрудничества Украины и США после победы Трампа
Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил о готовности официального Киева сотрудничать с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и выдвинувшей его на эту должность Республиканской партией, сообщает replyua.net.

По словам министра иностранных дел Украины, работа над установлением продуктивных отношений с республиканцами вовсе не означает, что сотрудничество с Демократической партией прекратится. «Главный акцент мы сделаем на достижении продуктивного сотрудничества с командой нового американского президента Трампа, но не нужно думать, что связь с демократами будет прекращена. Украина заинтересована в эффективной двухпартийной поддержке», - подчеркнул Павел Климкин.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Запад и далее будет всячески поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Глава отечественной дипломатии утверждает, что западные государства хорошо осознают, на что могут пойти в России, в связи с чем они и далее будут систематически поддерживать Украину.

К тому же, глава украинского анонсировал возможность скорой встречи с Дональдом Трампом. «Сейчас мы планируем обсуждать с командой Трампа, будет ли проведена встреча с президентом до вступления в должность, либо после», - сказал он.
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