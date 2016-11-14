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Доник: покажите мне то место в МВД, которое реформируют эти молодые дарования

Доник: покажите мне то место в МВД, которое реформируют эти молодые дарования
Роман Доник на своей странице в Facebook прокомментировал реформы, проводимые Министерством внутренних дел Украины, которые осуществляются при помощи «талантливой патриотичной молодежи с высокой степенью мобильности», - об этом передает replyua.net.

Донник сообщает, что заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о реформах в системе МВД и проектах звучат уже более двух лет. «По словам министра, всеми реформаторами являются молодые специалисты, качественно подобранный проектный кадровый ресурс в полном соответствии с западными подходами. Но возникает один вопрос: «Что же они реформируют?», - отмечает блогер.

Доник подчеркивает, что за более чем два года полномочий Авакова и реформ в системе МВД, сотрудники системы МВД не изменились. «За это время лишь 14% госслужащих системы МВД не прошли переаттестацию, однако многие из них восстановятся на работе, обжаловав решение о своей отставке. На руководящих постах те же люди, которые воровали, создавали ОПГ в погонах, брали взятки и прессовали людей», - пишет Доник. Он отмечает, что единственное, что поменялось – это патрульная полиция, но разве этого достаточно, чтобы заявлять о «реформах в МВД?».
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