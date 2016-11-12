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Депутат розповів про співпрацю «Батьківщини», Опоблоку та ФСБ

Депутат розповів про співпрацю «Батьківщини», Опоблоку та ФСБ
Депутат Вадим Кривенко розповів яким політичним силам вигідне нагнітання ситуації всередині держави і якими методами вони цього досягають, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання «Цензор.нет».

Так, депутат звернув увагу, що дві політичні сили – очолювана Юлією Тимошенко партія «Батьківщина» та Опозиційний блок – постійно наголошують на необхідності дострокових парламентських виборів. Вони готові для їх організації скористатись будь-якими методами, у тому числі – тиском вуличних протестів. Одна з таких акцій вже запланована. Так, Кривенко повідомив, що до нього дійшла інформація про те, Житомирський осередок «Батьківщини» вже отримав вказівку організувати п’ятисот чоловік для поїздки до Києва. Там вони будуть вдавати «обманутих вкладників», а фінансувати всю цю вакханалію взявся Опозиційний блок.

Кривенко наголосив, що звісно ж ці люди не мають жодного стосунку до банків та вкладів. За його словами, вони матимуть чітку організаційну структуру і збиратимуться з єдиною метою – «розхитати» ситуацію в державі, аби їх керівники могли апелювати до вуличних акцій, обґрунтовуючи необхідність проводити дострокові вибори. Відтак, депутат підсумував, що і «Батьківщина», і Опозиційний блок співпрацюють із ФСБ.
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