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Нусс про Лещенка: що ти мелеш?

Нусс про Лещенка: що ти мелеш?
Політолог Павло Нусс дав свої коментарі з приводу нового опусу Сергія Лещенка, присвяченого кримінальному провадженню щодо депутата від Опоблоку Вадима Новинського, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта в Фейсбук.

Так, Нусс наголошує, що у своєму черговому розслідуванні Лещенко наголошує, що кримінальне провадження, порушене проти Новинського – це помста президента, яка має політичний, релігійний і діловий характер. До цього всього Лещенку якимось чином вдалося приплести Херсонський суднобудівний завод та підприємство «Ленінська кузня». За словами експерта, у нашому політикумі вже давно нічого не дивує, але така відверта атака Лещенка на президента з метою відбілити Новинського шокувала навіть бувалих оглядачів.

Нусс обурюється: власне, про кого йдеться? Про Новинського, одного зі «стовпів режиму» Януковича! Як же можна до такого дописатись? Політолог цікавиться, чи кримінальні провадження щодо самого Януковича та інших відвертих негідників зі складу Партії Регіонів - це теж «помста Порошенка»? Якщо й так, то нехай ця помста буде нещадною, - зауважує блогер. Нагадуємо, нардепу Вадиму Новинському інкримінують співучасть у протиправному позбавленні волі людини - помічника Глави УПЦ (МП) Олександра Драбинка.
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