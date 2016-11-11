Сазонов объяснил, почему дело Онищенко никогда не доведут до суда в Украине

Кирилл Сазонов прокомментировал в эфире «Еспресо TV» поздравления Онищенко, высказанные в адрес Дональда Трампа в связи с его избранием президентом Соединенных Штатов Америки, а также объяснил, как это повлияет на уголовное расследование против депутата – об этом передает replyua.net.
Сазонов выразил надежду, что беглый депутат вернется в Украину, и счастливо продолжит свою жизнь в СИЗО. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на серьезность доказательств вины Онищенко, накопленных Генеральной прокуратурой Украины, надеяться на то, что его каким-то образом вернут на родину не стоит. Блогер объяснил, что многими фигурантами в деле Онищенко являются действующие высокопоставленные украинские чиновники, которым очень невыгодно его возвращение, ведь в противном случае они не смогу и далее изображать из себя борцов за снижение коммунальных тарифов и кричать об этом с трибуны.
Сазонов подчеркнул, что мнение, что Онищенко намерен в связи с победой Трампа переехать в США – ошибочно, потому, что о какой бы дружбе с Трампом он там не говорил, «таких друзей у американского президента сейчас объявилось полмира», а вот сомнительные доходы украинского депутата-олигарха вызовут большой интерес ФБР. Также блогер объяснил, что люди Онищенко скупают активы «семьи» для того, чтобы они не достались украинскому государству – в случае конфискации имущества Януковичи потеряют все, а в случае продажи, пусть и по низкой цене, получат финансовую выгоду.
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