Коли Порошенко полетить до Трампа - АП

Президент України Петро Порошенко у лютому наступного року зможе зустрітися з новим президентом Сполучених Штатів. Про це сьогодні, 10-го листопада, під час телеефіру на каналі «Україна» розповів замісник голови Адміністрації президента України Єлісєєв Костянтин, передає replyua.net.
«Ми припускаємо, що з робочим візитом до США президент Петро Порошенко полетить у лютому наступного року», - зазначив він. В той самий час представник Адміністрації президента Порошенка зауважив, що глава держави не надавав перевагу під час передвиборної кампанії в Сполучених Штатах ні республіканцю Дональду Трампу, ні представнику Демократичної партії Гілларі Клінтон.
«Завжди під час виступів президент України Петро Порошенко зазначав, що він розраховує на підтримку з боку як і Республіканської, так і Демократичної партії. Наразі ми чекаємо результатів формування Адміністрації президента США, щоб почати налагоджувати з ними контакти. Наразі перша нота вже відправлена до США: Дональд Трамп отримав запрошення на візит до України від Петра Порошенка», - розповів Єлісєєв. За його словами, український президент розраховує також на те, що Трамп введе нові санкції проти Росії.
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