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У Гройсмана увеличили доходы и издержки госбюджета-2017

У Гройсмана увеличили доходы и издержки госбюджета-2017
Правительство Украины, руководителем которого является Владимр Гройсман, направило на рассмотрение ко второму чтению в украинский парламент проект госбюджета на следующий год. Об этом речь идет в поданном Кабмином в Раду документе №5000.

Как сообщает replyua.net, максимальная сумма госдолга, как и ранее, на 31 декабря 2017 года была установлена в размере 1 триллиона и 717 миллиардов гривен, гарантированная Украиной задолженность – 579 миллиардов и 400 миллионов в национальной украинской валюте. В сумме все это составляет 2 триллиона и 296 миллиардов гривен.

В документе, обнародованном на сайте Верховной Рады, отмечается, что доходы государственного бюджета Украины установлены в размере 721 миллиардов и 400 миллионов гривен, а это больше от показателя предыдущего проекта на целых 15,1 млрд гривен.

Также немаловажно и то, что в новом проекте издержки установлены на уровне 790 миллиардов и 400 миллионов гривен, что аналогично на 15 миллиардов и 100 миллионов гривен больше, нежели в минувшем показателе.

На своем прежнем уровне в обновленном проекте госбюджета-2017 остается предельный уровень дефицита, который составляет 77,5 миллиарда гривен.
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