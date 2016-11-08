валюта
СпецтемаПортников объяснил, почему ушел Саакашвили

Євродепутат пояснив чому затримується безвіз для України

Євродепутат пояснив чому затримується безвіз для України
Депутат Європейського парламенту від Республіки Польща Яцек Саріуш-Вольський пояснив чому Україна досі не отримала давно обіцяну лібералізацію візового режиму із Євросоюзом, - про це replyua.net інформує, послуговуючись матеріалами порталу «Цензор.нет».

Так, на розширеному засіданні комітету закордонних справ, яке відбулось в українській столиці сьогодні, восьмого листопада 2016 року, Саріуш-Вольський зауважив, що у питаннях лібералізації візового режиму українська сторона стала «заручником ситуації між ЄС та Туреччиною». Відтак, відкладаючи момент прийняття остаточного документу з цього приводу щодо Туреччини, європейські чиновники затягують його і для України. Євродепутат наголосив, що така ситуація є неприйнятною і попросив вибачення за неї в українців.

Крім того, політик згадав такі болючі для України аспекти відносин з ЄС як блокування голландцями ратифікації Угоди про асоціацію та питання побудови росіянами трубопроводу «Північний потік-2». В обох випадках, на думку політика, європейська спільнота не надає Україні належної підтримки. Відтак присутня на засіданні віце-прем’єр України Іванна Климпуш-Цінцадзе подякувала Саріуш-Вольському за його послідовну позицію допомоги Україні.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Досрочные выборы в США: известен победитель
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 ноя 2016
18255

Супрун: онкобольницы Украины перейдут на полное самофинансирование

Украинские больницы, где проходят лечение пациенты с онкологическими заболеваниями, переходят на самофинансирование, и они больше не смогут получать финансовую помощь от государства. Как информирует

08 ноя 2016
15289

У відповідь на риторику Порошенка Саакашвілі "відкрив таємницю" президента

Міхеїл Саакашвілі вважає, що спроба порівнювати його діяльність з іншими грузинами, які на сьогоднішній день займають посади державного рівня в Україні, - не дуже правильне рішення. Про це він заявив


Свежие новости

Євродепутат пояснив чому затримується безвіз для України

В періодичній таблиці з’явились чотири нових елементи

«Пророчий острів» проголосував за Клінтон

РФ отримала новий пакет санкцій через агресію в Україні

Якщо сьогодні Клінтон виграє вибори, вже завтра почнеться серйозний аналіз політики щодо РФ – Макфол

Слабо віриться: російські ЗМІ повідомляють, що «Адмірал Кузнецов» найближчим часом завдасть удару по терористах

Пассажиры - премьера в Украине состоится 29 декабря

У Нью-Йорку знайшли труп російського дипломата

Год петуха 2017 и восточный гороскоп

Поклонська – агент СБУ – блогер дотепно висміяв колишнього «прокурора Криму» (відео)

Следующий бой Кличко может состояться только в мае

Саакашвили – одесским активистам: пусть эти шашлыки застрянут у вас в горле

Блогер розповів про чергову «велику перемогу» Путіна

Саакашвили назвал результаты своей работы «очень-очень скромными»

Порошенко назвал причину задержки безвиза Украина – ЕС

Блогер розповів про перспективи «зеленого коридору» для російських військ

Олешко: нам могут преподносить неверную информацию о Трампе

Досрочные выборы в США: известен победитель

Казанський: «голий король» Захарченко

Kia Picanto - экономный маленький автомобиль

 Новости за день