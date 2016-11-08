Євродепутат пояснив чому затримується безвіз для України

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Депутат Європейського парламенту від Республіки Польща Яцек Саріуш-Вольський пояснив чому Україна досі не отримала давно обіцяну лібералізацію візового режиму із Євросоюзом, - про це replyua.net інформує, послуговуючись матеріалами порталу «Цензор.нет».Так, на розширеному засіданні комітету закордонних справ, яке відбулось в українській столиці сьогодні, восьмого листопада 2016 року, Саріуш-Вольський зауважив, що у питаннях лібералізації візового режиму українська сторона стала «заручником ситуації між ЄС та Туреччиною». Відтак, відкладаючи момент прийняття остаточного документу з цього приводу щодо Туреччини, європейські чиновники затягують його і для України. Євродепутат наголосив, що така ситуація є неприйнятною і попросив вибачення за неї в українців.Крім того, політик згадав такі болючі для України аспекти відносин з ЄС як блокування голландцями ратифікації Угоди про асоціацію та питання побудови росіянами трубопроводу «Північний потік-2». В обох випадках, на думку політика, європейська спільнота не надає Україні належної підтримки. Відтак присутня на засіданні віце-прем’єр України Іванна Климпуш-Цінцадзе подякувала Саріуш-Вольському за його послідовну позицію допомоги Україні.