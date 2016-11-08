Порошенко назвал причину задержки безвиза Украина – ЕС

Украинский лидер Петр Порошенко достаточно сильно ходатайствует, чтобы было поддержано позитивное для Украины решение о предоставлении безвизового режима. Он заявил, что за Украиной не осталось невыполненных условий для ввода безвиза с Евросоюзом. По его словам, теперь все зависит от решения, которое будет принято странами-членами ЕС.
Пребывая в Любляне, давая ответ на вопрос о шансах по решению Евросоюза о предоставлении безвиза для украинцев до 24 ноября, президент Украины сказал: «Я достаточно четко настаиваю на том, что наша страна выполнила все необходимые для безвизового режима условия. Больше от Украины не зависит ничего».
Как сообщает replyua.net, глава государства также посчитал важным отметить, что между Украиной и европейской стороной был достигнут договор, что Европейский союз, перед саммитом 24 ноября, должен достичь единства на счет принятия вышеуказанного решения (безвизовый режим) в парламенте ЕС.
Петр Порошенко отметил: «Об огромной поддержке Украины в этом вопросе четко заявили лидеры фракции ЕП и сам президент Европейского парламента. А сама задержка связана с так званым механизмом приостановления безвизовых режимов».
Напоследок украинский лидер заявил, что надеется, что все-таки этот механизм будет согласован и до саммита состоится внесение вопроса по Украине в ЕП и, конечно же, само голосование за безвизовый режим. Он подытожил: «Я бы очень просил, чтобы Украину в этом процессе поддержали как за ее пределами, так и внутри страны».
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