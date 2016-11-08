Максим Глущенко об окончании сезона селфи с полицией

Совсем недавно в Украине отметили первую годовщину с момента создания новой полиции. Каких-либо торжеств по данному поводу не было, все ограничилось пресс-конференцией. К тому же, громкое заявление Михаила Саакашвили об отставке значительно повлияло на заявления главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе. Как сообщает replyua.net, об этом на своем блоге для Обозревателя написал Максим Глущенко.
Какие же результаты деятельности Нацполиции за год? К сожалению, четкого ответа на этот вопрос Деканоидзе не смогла дать. Вместо этого она акцентировала внимание на том, что все назначения были «уникальными», хотя конкретикой ее заявления не отличались. Так, главный полицейский заявила, что теперь в Украине есть система 102, на которую в случае потребности может дозвониться каждый. Очевидно, подчеркивает Глущенко, Хатия Деканоидзе не знала, что линия 102 работала еще до ее прихода на должность.
Откровенно говоря, Деканоидзе совершенно права, когда говорит, что реформирование полиции в Украине имело беспрецедентные масштабы. Точно также, глава Нацполиции права, что период селфи граждан с молодыми парнями и девушками в красивой форме уже позади. С учетом выросшего уровня преступности, активная общественность желает, наконец, увидеть реальные результаты реформы, которые бы проявлялись в спокойной обстановке на улицах и эффективности при расследовании преступлений. Пока что это – более сложная задача.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter