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Нусс: и я был в числе тех, кто питал иллюзии

Нусс: и я был в числе тех, кто питал иллюзии
«Для меня факт ухода в отставку Михаила Саакашвили стал угнетающим, поскольку я, как и миллионы других украинцев, поверил этому человеку и возлагал на него большие надежды», пишет Павел Нусс на своей странице в Фейсбуке, информирует replyua.net.

По словам эксперта, глава Одесской области потерпел полное фиаско, и это его очень угнетает. «Саакашвили оставит свою должность громко и даже, можно сказать, ярко с точки зрения политтехнологии, но при этом человек оставляет Одесскую область со множеством проблем и с огромным долгом, и он не смог справиться ни с одной из проблем», пишет Нусс. По его словам, вместо того, чтобы разбираться с проблемой на месте и добиться успехов, будучи у власти в Одесской области, Саакашвили решил пойти в большую политику.

«Нужно полагать, что грузинского политика и там ждет огромное поражение», уверен Нусс. Также эксперт отмечает, что Кабинет министров привел некоторые данные по области, и они, мягко говоря, шокируют, - только задолженность по зарплате почти достигла 55 миллионов гривен.

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