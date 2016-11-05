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Марчук: Текущая ситуация на Донбассе не позволяет ввести полицейскую миссию ОБСЕ

Марчук: Текущая ситуация на Донбассе не позволяет ввести полицейскую миссию ОБСЕ
Член Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук сегодня заявил в эфире «5 канала», что ситуация на Востоке Украине такова, что не позволяет в данный момент расширить представительство мониторинговых миссий ОБСЕ в Украине – об этом сообщает replyua.net.

По словам эксперта по безопасности, введение дополнительных миссий ОБСЕ будет возможным лишь тогда, когда на это согласятся все стороны конфликта. Как сообщалось ранее, сегодня стало известно, что ОБСЕ намерено расширить представительство в Украине за счет полицейского контингента численность в двадцать тысяч человек. Марчук заявил, что лидеры террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» категорически отказываются способствовать выполнению этого решения, а одного желания украинской стороны для введения полицейского контингента недостаточно.

Марчук подчеркнул, что ситуация сильно осложнена тем, что боевики Донбасса не согласны ни на патрулирование государственной границы между Украиной и РФ на оккупированных территориях, ни на охрану мест отвода тяжелых вооружений. Он добавил: «Для охраны такого огромного участка границы необходимо очень много людей, а главари боевиков сразу заявили, что будут стрелять, в том числе по представителям ОБСЕ».

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