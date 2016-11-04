Гройсман знайшов оригінальне пояснення готівці в декларації

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Очільник українського уряду Володимир Гройсман пояснив журналістам чому його декларація вказує, що він зберігає свої кошти у готівковій формі, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації порталу «Цензор.нет».Так, за словами прем’єра, він рано почав власну підприємницьку діяльність – ще в 1995 році. У двадцятивосьмирічному віці ставши міським головою Вінниці, Гройсман уже мав певні заощадження, які допомагали йому мати «розв’язані руки» при реалізації владних повноважень. У 2010 році Президентом став Янукович, а очолювана ним Партія Регіонів почала активну кампанію щодо залучення до своїх лав всіх регіональних менеджерів. Кожен більш-менш популярний мер мав бути членом ПР – або перестати бути мером. Гройсман наголошує, що якби тоді його кошти перебували на рахунках у банках, їх би можна було заарештувати і шантажувати його.До того ж, очільник уряду зауважив, що в декларації вказано дані за 2015 рік. У поточному році переважну більшість своїх заощаджень він вже помістив у банк. Крім того, Гройсман поділився секретом, що має інші джерела доходів, крім зарплатні – йому належить певна кількість об’єктів нерухомості і він отримує за них орендну плату.