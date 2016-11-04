Блогер порахував у якій фракції найбагатші депутати

Джерело походження зображення - http://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/581c7a3b51fa7/

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Блогер, політолог та нардеп ВР шостого скликання Віктор Уколов зайнявся вельми невдячною справою – підрахунком статків українських можновладців, - про це replyua.net інформує з посиланням на блог експерта на порталі «Українська правда».Так, на думку політолога, рахувати гроші в чужих кишенях доволі захопливо, а у випадках із депутатами, які дали згоду на опублікування їх даних – ще й абсолютно законно. Саме тому політолог зробив вибірку, у якій прорахував загальну кількість готівки, задекларовану нашими нардепами, і розприділення цих коштів за фракційною ознакою. Так, перші два місця за середньою кількістю коштів на одного нардепа займають колишні регіонали: у фракції «Воля народу» - тридцять сім з половиною мільйонів, «Відродження» - тридцять п’ять з половиною мільйонів. На четвертому місці знаходиться «Опозиційний блок» з показником в двадцять один мільйон на одного народного обранця. Відтак, п’яте місце рейтингу дісталось БПП, де кожен депутат у середньому має вісімнадцять мільйонів. Найбільш «бідними» виявились «Батьківщина» і «Самопоміч» з п’ятьма з половиною та двома з половиною мільйонами на одного члена.Тим не менш, політолог наголошує, що декларації членів «Батьківщини» викликають певні сумніви – імовірно, члени фракції Ляшка просто були більш чесними зі своїм електоратом. Тим не менш, все це – лише перший крок. Тепер, якщо процитувати Порошенка, «голуби сизі» мають пояснити походження коштів. Хоча, не тільки голуби, а й голубки, - підсумовує політолог.