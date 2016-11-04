валюта
СпецтемаМуждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

Прогнози підтверджується? США «зніматиме голови» за е-декларації

Прогнози підтверджується? США «зніматиме голови» за е-декларації
Здається, прогнози низки політиків і громадських діячів щодо того, що запровадження відкритого реєстру електронних декларацій буде лише першим кроком на шляху боротьби з корупціонерами, справдились. Відповідні висновки можна зробити із заяв уповноважених представників Сполучених штатів Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «5 канал».

Так, сьогодні, четвертого листопада 2016 року, у Вашингтоні дали підсумкові коментарі щодо запуску та успішної реалізації системи електронного декларування. Речник Державного департаменту Сполучених штатів наголосив, що е-декларації «стали кроком вперед» у двох сферах: у забезпеченні прозорості державної влади і в реалізації вимог Міжнародного валютного фонду. Крім того, американці зізнались, що їх приємно вразила кількість декларацій – вимоги закону щодо звітування за свої фінанси виконали практично всі зобов’язані до того особи.

Відтак у Держдепі наголосили, що теперішня ситуація – лише перший етап. На наступному потрібно притягти до відповідальності тих, хто отримав кошти злочинним шляхом, а також тих, хто вніс неправдиві дані до декларації. Ймовірно, у цих випадках українські правоохоронці можуть розраховувати на допомогу ФБР.

Горячая тема: Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
03 ноя 2016
22548

Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Гучне і ганебне для збройних сил Російської Федерації плавання єдиного в російському флоті авіанесучого крейсера «Адмірал Кузнецов» здається, закінчилось, - про це replyua.net інформує з посиланням


Свежие новости

Прогнози підтверджується? США «зніматиме голови» за е-декларації

Пономарев: Путин планировал захват Крыма на 2015 год

Любитель бурятів Кобзон не хоче участі Росії у Євробаченні через русофобію

Цены на нефть упали до рекордной отметки

Рішення суду: Звання майора від Семенченка полетіло далеко і назавжди

Бойовики заявили, що проведуть вибори в наступному році за будь-яких умов

Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві

Мін'юст чекає від НАЗК схеми перевірки результатів декларування

Украинцы, приглашая иностранцев в страну, должны уведомить их о порядке въезда в Украину с оккупированных территорий

В Марьинке возобновили пять разрушенных домов, еще работы по восстановлению 18 еще ведутся - Жебривский

Ще один суддя втік з України

У підозрюваного в хабарництві судді в декларації мільйони

Портников: Нужно не менять поросят у корыта, а перестать относиться к Украине как к корыту

Судья Татьков сбежал за границу

Названа самая надоедливая песня за несколько лет

Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру

Сазонов: на Грэма Филипса никто так и не завел уголовного дела

Кабмин приготовил приятный сюрприз для пенсионеров к Новому году

WikiLeaks предсказал победу Клинтон на выборах

Нардепы боятся повторить судьбу Добкина, - Шкрум

 Новости за день