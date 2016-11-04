Прогнози підтверджується? США «зніматиме голови» за е-декларації

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Здається, прогнози низки політиків і громадських діячів щодо того, що запровадження відкритого реєстру електронних декларацій буде лише першим кроком на шляху боротьби з корупціонерами, справдились. Відповідні висновки можна зробити із заяв уповноважених представників Сполучених штатів Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «5 канал».Так, сьогодні, четвертого листопада 2016 року, у Вашингтоні дали підсумкові коментарі щодо запуску та успішної реалізації системи електронного декларування. Речник Державного департаменту Сполучених штатів наголосив, що е-декларації «стали кроком вперед» у двох сферах: у забезпеченні прозорості державної влади і в реалізації вимог Міжнародного валютного фонду. Крім того, американці зізнались, що їх приємно вразила кількість декларацій – вимоги закону щодо звітування за свої фінанси виконали практично всі зобов’язані до того особи.Відтак у Держдепі наголосили, що теперішня ситуація – лише перший етап. На наступному потрібно притягти до відповідальності тих, хто отримав кошти злочинним шляхом, а також тих, хто вніс неправдиві дані до декларації. Ймовірно, у цих випадках українські правоохоронці можуть розраховувати на допомогу ФБР.