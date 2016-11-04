Лещенко просить НАЗК перевірити "будинок в Іспанії" Порошенка

Народний депутат України від фракції «Блок Петра Порошенка» Лещенко Сергій закликає Національне агентство з питань запобігання корупції перевірити електронну декларацію глави держави Петра Порошенка, який начебто не задекларував елітний будинок в Іспанії та кілька дорогоцінних витворів мистецтва. Як повідомляє replyua.net, такий запит від нардепа Лещенка під час засідання Верховної Ради зачитала заступник глави парламенту Ірина Геращенко.
«Запит народного депутат Сергія Лещенка до глави Національного агентства з питань запобігання корупції України стосовно можливого ухилення президента України Петра Порошенка від внесення до своєї декларації елітного будинку в Іспанії та кількох дорогоцінних витворів мистецтва», - передала Геращенко. В той самий час Лещенко підготував ще один запит для голови ГПУ Юрія Луценка, у якому він закликає перевірити «незаконне заволодіння Житомирською кондитерською фабрикою групою осіб, яку організував народний депутат України Пашинський Сергій». Як повідомлялося раніше, Сергій Лещенко заявив, що у президента Петра Порошенка в Іспанії є будинок та кілька творів мистецтва, які він не записав у свою декларацію за 2015 рік.
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