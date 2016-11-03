Байден привітав українців із успішним запуском е-декларування

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Віце-президент Сполучених штатів Джозеф Байден та президент України Петро Порошенко мали сьогодні, третього листопада 2016 року, телефонну розмову, - про це replyua.net інформує, послуговуючись інформацією, розміщеною на офіційній сторінці адміністрації глави держави.Як зазначається, у першу чергу Байден привітав українців із успішним завершенням першого етапу електронного декларування доходів і активів – за словами американського чиновника, це важливий крок на тернистому шляху боротьби з корупцією. Крім того, було приділено увагу питанням, що стосуються енергетичної безпеки, і співпраці в цій сфері. Відтак розмова завершилась традиційним повідомленням Байдена про те, що Сполучені штати розуміють важливість продовження дії фінансових обмежень секторального та індивідуального характеру (санкцій) проти Росії за її агресію проти України. За словами віце-президента, вони мають діяти до того часу, поки офіційна Москва повністю не виконає взяті на себе в Мінську зобов’язання.Нагадаємо, процес е-декларування доходів та активів державних службовців і осіб, уповноважених на виконання функцій держави, отриманих у 2015 році, завершився на минулому тижні.