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Ляшко празднует свою маленькую годовщину – блогер

Ляшко празднует свою маленькую годовщину – блогер
Как передает replyua.net, ровно год назад популист, лидер Радикальной партии Олег Ляшко за деньги спонсоров устроил виртуальный «Тарифный Майдан». Информационную поддержку Ляшку любезно предоставил Евгений Мураев со своим каналом NewsOne, проплаченные сюжеты также время от времени выходили и на других телеканалах.

По словам известного украинского блогера Мирослава Олешко, не упустила возможности выпить чайку в палатке и погреться возле пылающей бочки с дровами и лишний раз попиариться на этом Юлия Тимошенко. Она уже собиралась тоже поставить своих «заробитчан» с флагами возле Ляшка, но увидев, что люди начали понимать, что все это не более, чем шоу, приутихла.

«Ляшко устраивал посиденьки в палатке, фоткался для Фейсбука, а затем ехал на свою виллу в Конча Заспе. Как только Ляшко понял, что больше балов на этом шоу не поднять, за одну ночь Тарифный Майдан с митингующими исчез. Ляшко не подумал даже о том, что скажут люди, которые даже начали верить в искренность намерений лидера радикалов. А тут в один миг и шапито за ночь уехал. Сколько денег ушло на этот цирк? Думаю, несколько миллионов гривен. К сожалению, народ Украины горький опыт ничему не научил», – резюмировал Мирослав Олешко.

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
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Важное за день
03 ноя 2016
26074

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


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