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Лещенко каже, що "Народний фронт" займається темними справами

Лещенко каже, що "Народний фронт" займається темними справами
Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Лещенко Сергій каже, що члени «Народного фронту» шантажують главу уряду Володимира Гройсмана для того, щоб він не анулював конкурс на роботи щодо поглиблення дна в порту «Південний» . Про це він заявив на брифінгу в стінах Верховної Ради сьогодні, 3-го листопада, передає replyua.net.

Мова йде про тендер, який виграла компанія Jan De Nul Україна, яка має зв’язки з помічником нардепа від «Народного фронту» Фаєрмарка Сергія. За словами Лещенка, індексація ціни тендера з урахуванням інфляції за ввесь період спричинить значні збитки для України. «Держава втратить понад 100 мільйонів гривень в результаті цього корупційного плану», - заявив він.

«На даний момент проходить засідання Комітету з питань антимонополії. Причина проведення – отримана скарга від голландської компанії Van Oord. Ця компанія являється лідером у всьому світі з днопоглиблювальних робіт. Це компанія, яка запропонувала за виконання своїх послуг на 100 мільйонів гривень менше, але… її просто викинули з тендера», - каже Лещенко. він сподівається, що оприлюднення даної інформації допоможе встановити справедливість: анулювати результати даного конкурсу і провести новий, без врахування Jan De Nul Україна.

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