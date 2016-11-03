Дерев'янко каже, що не відкличе свій законопроект, який спричинив багато галасу



Позафракційний народний депутат Дерев’янко Юрій заявляє, що не може відкликати проект закону №5318 про зміну антикорупційного закону та «іноземних агентів». Про це він розповів сьогодні, 3-го листопада, під час спілкування з представниками преси в кулуарах Верховної Ради,



«Особисто я відкликати цей законопроект не можу. Це може зробити лише парламент, це повинно бути його рішення, тому що цей проект вже знаходиться в порядку денному сесії. Я запропоную голосувати за умови виключення першого пункту. Будемо голосувати без нього. А вже в другому читанні, коли істерика припиниться і даний пункт буде виправлено, ми зможемо проголосувати «повністю», - каже нардеп.



Він також висловив своє обурення на негативну реакцію суспільства щодо його проекту закону. «Будь-який кваліфікований борець з корупцією розуміє, що це виключно захист інформації. Декларації вже оприлюднені, і ми бачимо, що декларанти не бояться показувати свої статки. Можливо цього бояться так звані борці з корупцією. За сьогоднішній день в мій бік було кинуто багато каміння. Такого ставлення я не відчував ще з часів влади колишнього президента Януковича», - зазначив Дерев’янко.



Горячая тема: Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Позафракційний народний депутат Дерев’янко Юрій заявляє, що не може відкликати проект закону №5318 про зміну антикорупційного закону та «іноземних агентів». Про це він розповів сьогодні, 3-го листопада, під час спілкування з представниками преси в кулуарах Верховної Ради, повідомляє replyua.net «Особисто я відкликати цей законопроект не можу. Це може зробити лише парламент, це повинно бути його рішення, тому що цей проект вже знаходиться в порядку денному сесії. Я запропоную голосувати за умови виключення першого пункту. Будемо голосувати без нього. А вже в другому читанні, коли істерика припиниться і даний пункт буде виправлено, ми зможемо проголосувати «повністю», - каже нардеп.Він також висловив своє обурення на негативну реакцію суспільства щодо його проекту закону. «Будь-який кваліфікований борець з корупцією розуміє, що це виключно захист інформації. Декларації вже оприлюднені, і ми бачимо, що декларанти не бояться показувати свої статки. Можливо цього бояться так звані борці з корупцією. За сьогоднішній день в мій бік було кинуто багато каміння. Такого ставлення я не відчував ще з часів влади колишнього президента Януковича», - зазначив Дерев’янко.