валюта
СпецтемаПервая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября

Дерев'янко каже, що не відкличе свій законопроект, який спричинив багато галасу

Дерев'янко каже, що не відкличе свій законопроект, який спричинив багато галасу
Позафракційний народний депутат Дерев’янко Юрій заявляє, що не може відкликати проект закону №5318 про зміну антикорупційного закону та «іноземних агентів». Про це він розповів сьогодні, 3-го листопада, під час спілкування з представниками преси в кулуарах Верховної Ради, повідомляє replyua.net.

«Особисто я відкликати цей законопроект не можу. Це може зробити лише парламент, це повинно бути його рішення, тому що цей проект вже знаходиться в порядку денному сесії. Я запропоную голосувати за умови виключення першого пункту. Будемо голосувати без нього. А вже в другому читанні, коли істерика припиниться і даний пункт буде виправлено, ми зможемо проголосувати «повністю», - каже нардеп.

Він також висловив своє обурення на негативну реакцію суспільства щодо його проекту закону. «Будь-який кваліфікований борець з корупцією розуміє, що це виключно захист інформації. Декларації вже оприлюднені, і ми бачимо, що декларанти не бояться показувати свої статки. Можливо цього бояться так звані борці з корупцією. За сьогоднішній день в мій бік було кинуто багато каміння. Такого ставлення я не відчував ще з часів влади колишнього президента Януковича», - зазначив Дерев’янко.

Горячая тема: Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 ноя 2016
46194

Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Украинцы начали активно обсуждать во всех социальных сетях очередной «допинг» Дмитрия Добкина, который уже совершенно не стесняется и употребляет наркотики прямо во время заседаний, информирует

03 ноя 2016
18366

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


Свежие новости

Офіціанту, якого поранив п'яний брат Захарченко, довелося переховуватися в Росії

Терористи в черговий раз зривають розведення військ - представник України в СЦКК

Голубе сизий, поясни, де ти взяв стільки грошей - Порошенко про е-декларації

Стивен Сигал оказался русским по отцовской линии

У ОБСЄ занепокоєні різким зростанням кількості обстрілів

Аренда самой дешевой квартиры в столице обойдется в кругленькую сумму

Майбутнє Росії лякає: у Липецьку діти грали кошеням в бейсбол і «дружно сміялися»

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на российское гражданство Стивена Сигала

Гройсман пояснив, звідки у чиновників стільки грошей

Дерев'янко каже, що не відкличе свій законопроект, який спричинив багато галасу

В Украине вступает в силу новый закон для фрилансеров

Лутковську запрошують приїхати на судилища до Криму. Обіцяла подумати

Россельхознадзор «не пустил» в Крым пауков

Журналист: в «ДНР» назревают новые финансовые проблемы

Новини з зони АТО за минулу добу (2.11.16)

Марк Фейгин: На месте Сущенко мог быть любой другой журналист, пишущий на политические темы

Екс-регіонал пояснила, чому вона прийшла до Верховної Ради

На рынке недвижимости Киева уменьшается количество сделок

Плотницький посилює боротьбу з євроінтегрантами: тепер за в’їзд на територію «ЛНР» будуть брати євро

Минздрав предупредил о росте заболеваемости гриппом

 Новости за день