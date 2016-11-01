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ВРУ скасувала підвищення з/п народних депутатів

ВРУ скасувала підвищення з/п народних депутатів
Сьогодні, 1-го листопада, Верховна Рада України скасувала підвищення зарплати депутатам. Профільний комітет пропонував Раді проголосувати за відповідний проект постанови «Про пропозиції та висновки до проекту Закону України про держбюджет на 2017 рік». Як повідомляє replyua.net, «За» дане рішення проголосували 264 народних обранців.

Даним рішенням Верховна Рада внесла певні поправки до попередньо прийнятої постанови стосовно державного бюджету, скасувавши два пункти (3 та 4) про підвищення заробітної платні народним депутатам. Варто згадати, що перед цим, 20-го жовтня, парламент ухвалив рішення підняти зарплати депутатів до 25-ти мінімальних зарплат (понад 36 тисяч гривень).

Вчора голова ВРУ Андрій Парубій підписав постанову №5000-П «Про позиції та висновки у проекту Закону України про державний бюджет» на наступний рік. Підписаний документ передбачав підвищення зарплат. Проте Парубій пояснив, що таким чином до постанови можна буде внести певні корективи щодо скасування пунктів 3 та 4 про підвищення депутатської зарплати. Також він заявив, що керівники парламентських фракцій вже погодилися на такий крок і готові будуть голосувати вже у вівторок.

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