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АМКУ подвоїв штраф для «Газпрому»

АМКУ подвоїв штраф для «Газпрому»
Як повідомляють українські ЗМІ, Антимонопольний комітет України підвищив свої вимоги до російського газового монополіста «Газпром», - про це replyua.net інформує на основі матеріалів, розміщених новинним порталом «Цензор.нет».

Так, за те, що «Газпром» ігнорує вимогу українського АМК сплатити штраф за зловживання монопольним становищем (просторочка становить вже сто вісімдесят днів), чиновники вирішили стягнути з нього ще й неустойку у розмірі суми штрафу. Відтак тепер російський газовий монополіст має сплатити не лише «тіло» штрафу, а й погасити штрафні санкції, що разом становить шість мільярдів вісімсот мільйонів доларів. «Газпром», як і раніше, вважає вимогу української сторони необгрунтованою. Тим не менш, юристи наголошують, що незгода підприємства зі штрафом не перешкоджає нарахуванню штрафних санкцій (пені, неустойки) за його несплату.

Політологи, коментуючи це питання, вбачають у діяльності українського антимонопольного органу спробу вплинути на позицію Москви щодо поставок блакитного палива. У даному випадку питання виплати штрафу та пені можуть слугувати предметом торгу. Представники іншої позиції наголошують, що йдеться про банальну спробу поповнити державний бюджет України. Тим не менш, представники обох таборів погоджуються, що вимоги АМКУ грунтуються на положеннях законодавства.

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