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В Україні відбувається така ж маячня як і в Росії – історик

В Україні відбувається така ж маячня як і в Росії – історик
Видання «Апостроф» взяло інтерв’ю у відомого російського історика Євгенія Понасенкова, у якому він розкрив секрет як Україні стати успішною і самодостатньою державою, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами Понасенкова, для того, аби стати справді ефективною державою, Україна має подивитись на Росію і зробити навпаки. Наприклад, якщо у Росії кричать про велич – тричі подумати перед тим, як вдаватись до цього ж, якщо «із-за поребрика» чути про найдавнішу історію, про те, що їм хтось щось винен – ні в якому разі не повторювати таких сентенцій. Власне, у разі, якщо українці відмовляться від середньовічного мракобісся, темпи розвитку нашої держави стануть феноменальними, адже ми маємо набагато більше можливостей для росту аніж так звані «старі демократії». Понасенков також зауважив, що українці – дуже енергійна нація, але, тим не менш, неструктурована і з рудиментами «совка». Замість того, щоб волати про «велич України», варто зайнятись реальними справами і показати цю велич: виростити найкращий урожай, розробити передовий ІТ-продукт тощо.

Тим не менш, історик наголошує, що доволі часто події в Україні дуже схожі на російські – наприклад, влаштовують хресні походи, як Путін з Гундяєвим. Ще більш жахливо виглядала спроба нападу на гей-прайд – це справжній сором для держави, яка претендує на достойне місце в Європі. «Ви ж не хочете жити під владою Путіна, так як в Росії? То чому ж ви копіюєте те, що там відбувається?», - запитує Понасенков. На його думку, «крики про велич, хресні походи і гомофобія» мають бути забуті як страшний сон.

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