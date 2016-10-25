Савченко назвала причину прогулов заседаний ВР

Надежда Савченко заявила о том, что в последнее время часто прогуливает заседания в Верховной Раде, но на это имеются объективные причины. Как информирует replyua.net со ссылкой на ETV+, нардеп от Батькивщины отметила, что теперь редко появляется в зале заседаний, пропускает их, но только по той причине, что там отсутствуют правильные процессы.
«В ВР создают видимость колоссальной работы, нардепы противоречат друг другу, однако на самом деле не бывает целостного результата, нет построения страны. Приходится наблюдать за работой Верховной Рады со стороны, и это тоже нужно делать», заявила Савченко. «В ВР не с кем драться. Когда дерешься, получаешь сопротивление, чувствуешь силу противников, также чувствуешь силу и в себе. А тут уже болото, и, чем дольше приходится его месить, тем больше оно засасывает. Бесполезно трепыхаться», добавила депутат.
Кроме того, она подчеркнула, что в Украине больше ничего не работает, в том числе и законы, а это является очень большой проблемой для страны. Напомним, что ранее Савченко отличилась громким заявлением, сказав, что Украине нужно извиниться за Донбасс.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter