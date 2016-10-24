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Эксперты считают, что правительство Гройсмана вывело Украину из кризиса

Эксперты считают, что правительство Гройсмана вывело Украину из кризиса
Политолог Александр Палий во время пресс-конференции заявил о том, что большинство экспертов дают высокую оценку работе правительства Владимира Гройсмана, сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ.

Политолог отметил, что опрос «Первое полугодие работы правительства Гройсмана» показал, что многие эксперты уверены в прохождении кризиса в стране благодаря действиям Гройсмана и украинского правительства. В опросе принимали участие десятки экспертов, и 56 процентов дают положительную оценку работе правительства. «Однако каждый пятый эксперт заявил, что пока кризисную ситуацию еще не удалось преодолеть, но выход совсем близко. Около 30 процентов аналитиков уверены, что самая острая фаза кризиса уже позади, но Украину ожидает еще несколько кризисных явлений», отметил Палий.

Также он подчеркнул, что большинство экспертов назвали несколько действий нового правительства, которые обеспечили стране выход из кризиса. В первую очередь, речь идет о своевременном принятии бюджета, о решении относительно цен на газ, о своевременном получении транша от Международного валютного фонда и о регулярных поездках украинского премьера в регионы.

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