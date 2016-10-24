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МЗС України чекає представника Сирії через заяви про Крим

МЗС України чекає представника Сирії через заяви про Крим
Міністерство закордонних справ України викликає до себе на розмову представника Мохаммада Сабаха Аль Хадж Бакрі стосовно заяв речника парламенту Сирії щодо приналежності анексованого Криму. Про це сьогодні, 24-го жовтня, представникам «УП» розповіла спікер МЗС України Мар’яна Беца, передає replyua.net.

«Ще 20-го жовтня поточного року Міністерство закордонних справ викликало до себе на розмову тимчасово повіреного в справах Сирії в Україні. Українська сторона рішуче налаштована висловити свій протест та отримати пояснення стосовно висловлення сирійського голови парламенту щодо приналежності території окупованого Криму», - зазначила вона.

«Україна в свою чергу наголошує, що такі слова виявляють недружелюбний характер щодо нашої держави. Українська сторона дуже обурена з цього приводу. Відповідно до міжнародного права, вже декілька разів наголошувалося про те, що Крим являється частиною України. Також це підтверджує резолюція Генеральної асамблеї ООН від 27-го березня 2014 року стосовно територіальної цілісності та незалежності України», - додала Беца. Як зазначалося раніше, речник парламенту Сирії Хадія Аббас заявила, що вона визнає Крим частиною Російської Федерації.

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