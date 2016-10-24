Наказ Порошенка: Данилишин та Фурман - нові члени Ради НБУ

Президент України Петро Порошенко підписав наказ про призначення нових членів Ради Національного банку України. Ними стали Фурман Василь та Данилишин Богдан. Про це можна дізнатися з відповідного документу, який розмістили на офіційному веб-сайті президента України, передає replyua.net.
«Відповідно до закону щодо розвитку інституції спроможності Національного банку постановляю призначити членами Ради Нацбанку Богдана Данилишина на термін 7 років та Василя Фурмана зі строком повноважень 6 років», - зазначається у наказі президента. Даний документ набирає чинність з моменту його оприлюднення.
Як відомо, Богдан Данилишин наприкінці 2007 року був обраний головою Міністерства економіки України. Він обіймав дану посадо до березня 2010 року. В 2013-му році він став президентом Європейського інституту політичних та економічних досліджень розвитку держав східної та центральної частин Європи та України. Інформації щодо Фурмана дещо менше. Відомо, що він наразі обіймає посаду ректора Інституту банківських справ у місті Київ. Президент Петро Порошенко переконаний, що їхній досвід стане дуже корисним для розвитку та реформації Національного банку України.
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