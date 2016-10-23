Кабмін не збирається підтримувати підвищення зарплати депутатам - Гройсман

Уряд рішуче налаштований не підтримати пропозицію народних депутатів про підвищення їхньої заробітної платні. Про це сьогодні, 23-го жовтня, у своєму Фейсбуці пише прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає replyua.net.
Також він зазначив, що минулого тижня парламент голосувала за рекомендації та висновки народних обранців стосовно внесеного Кабінетом міністрів проекту бюджету на наступний рік. «Наразі в уряді триває робота по опрацюванню деяких змін, які були запропоновані депутатами Верховної Ради», - зауважив прем’єр. «Серед пропозицій ми бачимо корисні та позитивні для України. Але є і такі, на які навіть дивитися не хочеться, і ми їх однозначно підтримувати не будемо. Серед таких небажаних змін ми не будемо підтримувати депутатську ініціативу щодо підвищення самим собі зарплати майже в 2 рази», - наголосив Гройсман.
«Чому? Тому що це не нагальне питання на сьогоднішній день. Спочатку нам потрібно підвищити зарплати для звичайних людей, які іноді не можуть без труднощів оплатити собі комунальні послуги! У проекті бюджету на 2017 рік вже закладено підвищення заробітної платні медикам та освітянам, і підвищення загального соціального стандарту», - підкреслив голова уряду.
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