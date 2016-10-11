Розенко запевняє, що підвищувати пенсійний вік поки що не будуть

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Як наголошує віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, питання про підвищення віку виходу на пенсію наразі урядом не розглядається і взагалі зняте з повістки дня, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали ресурсу «Цензор.нет».Так, чиновник наголосив, що зараз обговорювати це питання немає ніякого сенсу. За словами політика, підвищення пенсійного віку нерозривно пов’язане з рівнем життя населення, якістю медичних послуг та з середньою тривалістю життя громадян. До того часу, поки тривалість життя пересічного українця не зросте хоча б на десять-сім років, піднімати такі проблеми аморально. Можливо, наступні уряди у наступні роки зважаться на цю реформу, проте їй має передувати тривале і ретельне роз’яснення населенню причин і мети таких дій. Тим не менш, чинний Меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом умов про підвищення віку виходу на пенсію не містить, а тому це питання можна вважати знятим з порядку денного, - наголосив чиновник.Нагадаємо, раніше очільник Мінфіну Олександр Данилюк завив, що він не виключає підвищення пенсійного віку для українців. Хоча Меморандум про співпрацю з МВФ і включає вимогу про зменшення дефіциту Пенсійного фонду, безпосередньо на підвищення віку виходу на пенсію як один із шляхів досягнення такої мети він не вказує.