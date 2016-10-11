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Соглашение Украины о дружбе с Россией до сих пор действует, и это нонсенс, – Огрызко

Соглашение Украины о дружбе с Россией до сих пор действует, и это нонсенс, – Огрызко
Не навредит ли украинцам выход Украины из СНГ, введение визового режима или разрыв дипломатических отношений с РФ? Своим мнением в эфире «Громадського радио» поделился экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает replyua.net.

«По поводу полемики: выходить или не выходить из СНГ следует отметить, что нельзя выйти из того, где тебя нет. Мы не является страной, которая является формальным членом СНГ. Давайте порассуждаем. Содружество независимых государств, то есть в основе дружба. Мы сильно дружим сейчас с РФ, которая является мотором этой структуры? Это организация, которая ничего не решает. Там собираются, чтобы продемонстрировать лояльность Путину», – отметил Владимир Огрызко.

По его мнению, выходить из СНГ нужно было уже давно. Это вопрос не назрел, а перезрел еще с первых дней агрессии РФ против Украины. Так же, как и перезрел вопрос разрыва дипломатических отношений. Нет у нас сейчас никаких отношений с РФ. У нас есть война. Эти темы давно должны быть решены. «Я рад, что на высоких политических уровнях начали говорить о необходимости принимать эти решения. Ведь главная цель этого псевдосодружества – создание иллюзии, что все остается как есть, только названия поменялись. Это смысл заинтересованности России в этом объединении. Реально же СНГ нет. Есть несколько структур, которые собираются раз или два в год, чтобы подвести формальные итоги своей «бурной» деятельности и снова разъехаться. Мы же когда-то должны проявить наконец свободу и сказать на черное – черное, а на белое – белое. Маленькая Грузия не побоялась разорвать сразу дипломатические отношения, когда стала объектом нападения. А большая Украина думает, изучает, анализирует», – отметил экс-министр.

По его словам, Украина давно не участвует в деятельности СНГ. А страны оставшихся проводят какую-то деятельность. Это абсолютная ширма. А также, определенная финансовая поддержка и экономические преференции со стороны РФ. Эта мертворожденная структура была нужна России в первые годы после развала СССР для того, чтобы поддерживать впечатление, что она остается лидером на постсоветском пространстве. Единственное, для чего эта структура нужна – чтобы проталкивать идеи «русского мира». И здесь ее деятельность очень активна. Поскольку Украина не ратифицировала устав, то никакой денонсации не требуется. Нужно только политическое заявление о том, что Украина прекращает работу в органах СНГ. К примеру, Грузия заключила договоренности с теми странами, с которыми ей надо было урегулировать какие-то вопросы. Это заняло у них примерно полгода. Не нужно переживать, что выход из СНГ как-то повлияет на отношения Украины с другими государствами в СНГ. Такие отношения регулируются двусторонними соглашениями. Поэтому аргументы о том, что негативное влияние на граждан, являются средствами отвлечь внимание и помешать этому политическому шагу.

«Противники введения визового режима с РФ апеллируют к тому, что это создаст проблемы нашим гражданам, которые работают или находятся на территории РФ. А, почему одни граждане идут на войну, а другие на заработки? Этот моральный аспект для меня не менее важен, чем экономический. Но если человек, гражданин Украины, работает в РФ и имеет на это разрешение, то введение виз никак ничего не меняет. Когда введем визы мы для себя, наконец, определим, кто враг, а кто – друг. С друзьями мы визы отменяем. Я очень надеюсь на положительное решение ЕС в ноябре. А с врагами мы визы вводим. Гибридности очень мешает нам понимать, кто есть кто, и почему мы утром воюем, а вечером торгуем», – резюмировал Владимир Огрызко.

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