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Политик: прощальные гастроли артиста, утомившего одесситов

Политик: прощальные гастроли артиста, утомившего одесситов
Спустя полтора года все маски сброшены, и украинские гастроли Михаила Саакашвили подошли к концу, причем с разочарованием одесситов и с несбывшимися надеждами. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Дмитрий Спивак.

По словам общественного деятеля и политика, полтора года назад мы услышали от гастролера множество планов и обещаний, увидели кучу эмоций, и верили, что для Саакашвили Украина не станет очередным полустанком, а также, что в Одессу пришли надолго – созидать и строить. Спивак отмечает, что громогласные заявления о том, что скоро одесситов осчастливят, казались не пустым звуком, но время показало, что слова и обещания являются обычной пустышкой. Саакашвили является прирожденным актером, который устроил всем отлично срежиссированный спектакль и сказал именно то, что украинцы хотели от него услышать. Политик считает, что Саакашвили умеет к себе расположить, но для одесситов он родным так и не стал – слишком много было фальши и слишком мало внимания самой Одессе, где Михо бывал только наездами.

Скорее, он чаще бывал на тусовках и в телевизионных эфирах, нежели на своем рабочем месте, считает Спивак. К главному борцу с коррупцией у одесситов осталось очень много вопросов – и по Боровику, который сбежал, и по исчезнувшей Марии Гайдар, которую Михо взял под свое крылышко, и по поводу всех остальных назначений на руководящие посты молодых барышень в возрасте 25 лет. Однако самое главное, что интересует всех одесситов, пишет Спивак, это то, на каких основаниях в Одесской администрации сидит его грузинская команда, которая управляет всеми делами области, включая кадровые вопросы и бизнес. Вся грузинская команда отлично устроилась в Одессе, уверен Спивак – их обеспечили дорогим жильем, эти люди обедают и ужинают в дорогих ресторанах, а также успевают летать по всему миру, но у них один Бог, и зовут его Михаилом Саакашвили.

Одесса сильно от него устала, отмечает общественный деятель, и одесситы - такие люди, от которых нельзя что-то скрыть, и они замечают каждую мелочь. Самое неприятное заключается в том, что грузин оказался самым обыкновенным циничным политиком, для которого самоцелью является только власть, а также финансовая состоятельность. Никому уже неважно, сможет ли партия Саакашвили победить на грузинских выборах, добавляет Спивак, важно то, что Саакашвили использовал Одессу как временное убежище, а одесситы для него являются пустым местом, и их надежды для Михо ничего не значат.

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02 окт 2016
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В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

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