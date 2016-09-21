Стало відомо, де поховають оплотівця Жиліна

Журналістам вдалося дізнатись де відбудеться церемонія поховання активного учасника руху «Антимайдан» Євгенія Жиліна, застреленого вчора у містечку Горки-2 в приміщенні ресторану «Ветерок», - про це replyua.net інформує з посиланням на власну сторінку народного депутата Ігоря Мосійчука в соціальній мережі Фейсбук.
Так, за словами політика, є інформація, що Жиліна поховають у рідному для нього Харкові. На думку нардепа, це чудова новина, адже всі вони (маються на увазі представники сепаратистського руху та російських спецслужб) мають повернутись до України у вигляді «грузу двісті». «Чергу до кафе «Ветерок» вже сформовано. Чи я нікого не забув?», - іронізує політик, додаючи до допису фото найбільш одіозних антиукраїнських діячів, таких як Ігор Стрєлков-Гіркін, Олег Царьов, Олександр Захарченко, Ігор Плотницький тощо, позначених порядковими номерами.
Нагадаємо, після вбивства засновника харківської проросійської організації «Оплот» Євгенія Жиліна, про яке стало відомо вчора вночі, користувачі українського сегменту соціальних мереж знайшли в Фейсбук сторінку ресторану «Ветерок», де стався інцидент, і висловили закладу колективні подяки за таку подію.
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