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Політолог назвав кому вигідна смерть антимайданівця в Москві

Політолог назвав кому вигідна смерть антимайданівця в Москві
Відомий політолог Сергій Таран поділився своїми міркуваннями про те, кому може бути вигідним вбивство проросійського активіста Євгенія Жиліна на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, - про це інформує replyua.net.

За словами Тарана, за ідеального варіанту розвитку подій Жилін мав би постати перед українським судом. Проте цього не сталося і, напевно, вже не станеться ніколи. І така ситуація могла бути вигідною лише двом людям: Геннадію Кернесу та Михайлу Добкіну, які є давніми соратниками Жиліна по руху «Антимайдан». Зараз за махінації цієї парочки саме взялась Генеральна прокуратура. І не те що б Кернес з Добкіним боялись того, що Жилін співпрацюватиме зі слідством і даватиме покази. Проте, ніщо не заважало йому зробити кілька гучних та провокативних заяв з Москви – в них би він міг пролити світло на «буремні дні» антимайдану. Тим не менш, Жилін міг би і мовчати, і ця мовчанка коштувала б дорого. Імовірно, постріли кілера були дешевшими, - підсумовує політолог.

Нагадаємо, сьогодні в одному з ресторанів московського передмістя кількома пострілами було вбито лідера харківської проросійської організації «Оплот» Євгенія Жиліна. Нападнику вдалося втекти з місця події, наразі його розшукують.

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