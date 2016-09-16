Порошенко про російську агресію: Ми вже підставляли другу щоку. Більше цього не буде



Президент Петро Порошенко виступив на Тринадцятій зустрічі Ялтинської Європейської стратегії, роз’яснивши чого чекає від Російської Федерації на Донбасі і окресливши основні напрямки боротьби з російською агресією, - про це replyua.net інформує з посиланням на офіційний сайт Глави держави.



Так, Порошенко зазначив, що його часто критикують за те, що українська сторона робить ставку на силовий варіант вирішення конфлікту на Донбасі, замість вдатись до політичних методів. За словами Президента, українці вже мають гіркий досвід «підставляти другу щоку» і більше по такому шляху наше суспільство йти не буде. Тепер Україна буде працювати тільки за зразком «дорожньої карти», яка передбачатиме якісь поступки з нашого боку лише в тому разі, коли Росія повною мірою виконає взяті на себе в Мінську зобов’язання. По-перше, Російська Федерація має нарешті забезпечити всеохопне та стале припинення вогню на Сході України. І це має бути справжнє перемир’я, а не таке, як ми спостерігали протягом останньої доби – більше тридцяти артилерійських та мінометних обстрілів.



По-друге, російська сторона має допустити моніторингову місію ОБСЄ до всіх окупованих територій, включаючи Донбас і



Горячая тема: Киселев: Лавров и остальные в нервном предвкушении Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Президент Петро Порошенко виступив на Тринадцятій зустрічі Ялтинської Європейської стратегії, роз’яснивши чого чекає від Російської Федерації на Донбасі і окресливши основні напрямки боротьби з російською агресією, - про це replyua.net інформує з посиланням на офіційний сайт Глави держави.Так, Порошенко зазначив, що його часто критикують за те, що українська сторона робить ставку на силовий варіант вирішення конфлікту на Донбасі, замість вдатись до політичних методів. За словами Президента, українці вже мають гіркий досвід «підставляти другу щоку» і більше по такому шляху наше суспільство йти не буде. Тепер Україна буде працювати тільки за зразком «дорожньої карти», яка передбачатиме якісь поступки з нашого боку лише в тому разі, коли Росія повною мірою виконає взяті на себе в Мінську зобов’язання. По-перше, Російська Федерація має нарешті забезпечити всеохопне та стале припинення вогню на Сході України. І це має бути справжнє перемир’я, а не таке, як ми спостерігали протягом останньої доби – більше тридцяти артилерійських та мінометних обстрілів.По-друге, російська сторона має допустити моніторингову місію ОБСЄ до всіх окупованих територій, включаючи Донбас і Крим . Порошенко заявив, що одним із основних показників безпеки буде передача Україні всіх неконтрольованих ділянок державного кордону. Крім того, Росія має вивести свої війська з території України та звільнити українських політичних в’язнів. Як зазначив Порошенко, тільки після виконання всіх цих пунктів Росією можна буде говорити про початок політичного врегулювання конфлікту на Донбасі.