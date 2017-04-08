Дожди, похолодание и ветер, - прогноз на 8 апреля

Мощный атмосферный фронт пришел в Украину, и сегодня ненастная погода ожидается во всех регионах, за исключением Донецкой и Луганской областей.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня в Украине будет дождливо, ветрено и холодно. Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке написала о том, что в субботу ожидается весьма некомфортная погода в большинстве областей, и она будет сопровождаться холодным и порывистым ветром, скорость которого может достигать двадцати метров в секунду. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов со знаком плюс. Диденко отмечает, что в Вербное воскресенье погодные условия улучшатся, но незначительно.
По ее прогнозу, дожди начнут отступать, в некоторых областях даже выглянет солнце. А вот в Донецкой и Луганской, а также в Харьковской областях, напротив, погода ухудшится, пройдут дожди, и этот неприятный циклон переместится на восток. В Киеве сегодня дождливо, днем не выше 12 градусов, и сильные дожди с грозами пришли в Киевскую, Полтавскую и Черкасскую области еще накануне.