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В Гидрометцентре рассказали, какими будут весна и лето в 2017 году

В Гидрометцентре рассказали, какими будут весна и лето в 2017 году
Николай Кульбида, глава Гидрометцентра Украины, заявил о том, что скоро ожидается потепление, однако эта зима будет очень морозной. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, Кульбида отметил, что зима в этом году будет очень долгой, однако летом нужно ожидать аномальную жару.

«Погода этой зимой будет меняться очень часто – то оттепели, то лютые морозы, а летом украинцев ждут аномальная жара, прохладные дни с ливнями, однако точные даты прогнозов пока назвать сложно», подчеркнул глава Гидрометцентра. В свою очередь, Вазира Мартазинова, заведующая отделом долгосрочных прогнозов и климатических исследований НИИ Нацакадемии наук, заявила, что этой зимой будет не больше 25 морозных дней, и в середине февраля нужно ждать окончания морозов, и именно тогда в страну придет весна.

С Мартазиновой не соглашается народный синоптик Леонид Горбань – по его прогнозу, морозы ожидаются до 25 марта, после чего начнется сухой, но очень холодный апрель. Также Горбань предсказывает засуху в мае, сильную жару в июне и очень дождливый июль.
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