В Украину идут тридцатиградусные морозы

Сегодня и завтра в Украине ожидаются сильнейшие морозы, и синоптики изменили свой недавний прогноз – на улице будет не от 15 до 20 градусов ниже нуля, а до минус тридцати.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня утром в Киеве столбик термометра опускался до -17 градусов, однако киевлянам не стоит расслабляться. Как стало известно, к Украине приближается мощный балтийский циклон, и он идет со стороны России и Беларуси, и в ближайшие часы температура продолжит понижаться. Более того, сильные морозы будут сопровождаться отсутствием осадков – в ближайшие дни синоптики не прогнозируют снег. Низкая температура сохранится в эти выходные, и пока потепления в Гидрометцентре не обещают.
Однако морозная погода будет сохраняться только на севере, в центре и на западе Украины, а вот до южных и восточных областей ледяной циклон так и не дойдет. Синоптики прогнозируют на востоке и на юге незначительное понижение температуры. Также сегодня и завтра там не исключены осадки в виде мокрого снега и дождя. Погода сегодня может усугубиться и сильными порывами ветра, предупреждают синоптики.