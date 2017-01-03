Завтра в Украине резко ухудшится погода

На всей территории Украины завтра синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды, передает replyua.net со ссылкой на сообщение предприятия «Укравтодор» в соцсети Facebook. В частности, к обильным снегопадам следует быть готовым жителям Закарпатья, сильный снег также ожидается в Карпатах. В МЧС, в свою очередь, предупредили о том, что есть достаточно большой риск схождения лавин в горных районах Львовской области, а также на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
По информации «Укравтодора», в ночное время на Западе Украины, а днем на остальной территории страны ожидается сильный ветер, порывы которого будут составлять от 15 до 20 метров в секунду, а в Карпатах – до 30 метров в секунду. На дорогах страны будет гололедица. Уже 6 и 7 января арктический воздух, который вторгнется в Украину, принесет резкое похолодание. Так, ночью столбики опустятся до 13 – 18 градусов мороза (в отдельных районах на севере, западе и в центре Украины до 20 – 26 мороза). В дневные часы температура воздуха составит от 11 до 17 градусов с отметкой «минус». Теплее будет в восточных и южных областях, там в ночное и дневное время будет от 7 до 13 градусов мороза.