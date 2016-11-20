Гидрометцентр прогнозирует теплое и солнечное воскресенье

20 ноября, в воскресенье, на большей территории Украины ожидается сухая и теплая погода, в некоторых областях весь день будет светить солнце.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня в Украине будет один из самых теплых дней уходящей осени, и в некоторых областях в дневные часы воздух может прогреться до 15 градусов. Холоднее всего будет в восточных регионах, где днем ожидается всего от 0 до 5 градусов со знаком плюс, однако на востоке будет солнечно и сухо. На севере Украины немного теплее – днем от 5 до 7 градусов со знаком плюс. В южных регионах синоптики осадков не прогнозируют, и сегодня столбик термометра поднимется до 5-8 градусов тепла.
А вот жителям западных областей погода приготовит в воскресенье немало сюрпризов. Во всех регионах будет облачно, однако в дневные часы температура воздуха может повыситься до 15 градусов тепла. Синоптики обещают самую теплую погоду в Ужгороде. Напомним, что ранее в Гидрометцентре рассказали, как изменится погода в конце ноября. По прогнозам синоптиков, в последние дни начнется снег и значительно похолодает.
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