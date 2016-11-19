Синоптики пообещали украинцам хорошую погоду в выходные

19 ноября, в субботу, на большей территории Украины ожидается сухая погода, и только в Закарпатской области синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в эти выходные во многих областях Украины ожидается теплая и солнечная погода. В Запорожской, Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Львовской областях сегодня ясно и без осадков, днем столбик термометра поднимется до отметки в 4-8 градусов тепла. В ночные часы в Запорожской, Сумской и Полтавской областях, а также на востоке будет морозно, до – 5 градусов. В остальных регионах Гидрометцентр прогнозирует от 0 до +4 градусов в ночные часы. В Закарпатской и Одесской областях сегодня ночью будет очень тепло – до 7 градусов со знаком плюс.
В дневные часы на западе страны потеплеет до 10-13 градусов, и синоптики пообещали самую теплую погоду жителям Ужгорода. На остальной территории будет от 1 до 9 градусов тепла. В столице сегодня днем от 2 до 6 градусов со знаком плюс, ожидается облачная погода без осадков.
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