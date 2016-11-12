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Гидрометцентр предупреждает украинцев о мощном циклоне 13 ноября

Гидрометцентр предупреждает украинцев о мощном циклоне 13 ноября
В ГСЧС обнародовали прогноз Гидрометцентра на воскресенье, 13 ноября. Как передает replyua.net, завтра в большинстве регионов ожидаются мощные снегопады, заносы на дорогах, понижение температуры и гололедица.

В сообщении ГСЧС говорится о том, что самые сложные погодные условия будут на территории Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Черниговской, Житомирской, а также Киевской областей. В этих областях на дорогах будет очень скользко, а высота снежного покрова достигнет 25 сантиметров всего за несколько часов. Еще хуже погодные условия ожидаются в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Завтра утром в этих регионах начнется сильный дождь, переходящий в снег, местами сильнейшие ливни, ледяной дождь, налипание мокрого снега.

На востоке и на юге страны также похолодает, однако здесь пока еще будут идти сильные ливни, а также усилится ветер – ожидаются порывы до 25 метров в секунду. Завтра в Киеве начнется снегопад, усилится ветер. Синоптики прогнозируют снежный покров толщиной до двадцати сантиметров.
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