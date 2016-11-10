Гидрометцентр предупреждает о мощных снегопадах в Украине

В центральных и северных регионах Украины в конце этой недели начнутся мощные снегопады. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, на странице Гидрометцентра в Фейсбуке появилось предупреждение об ухудшении погоды ближе к выходным.
Синоптики написали о том, что в конце недели ожидаются сильные снегопады, температура начнет снижаться во всех областях страны, и дожди постепенно перейдут в мокрый снег. Уже ближе к субботе похолодание затронет абсолютно всю территорию Украины. Синоптики дают прогноз на 13 ноября. В Гидрометцентре отметили, что температура воздуха в дневные часы в воскресенье упадет до -1 - +5 градусов. Холодная погода ожидается на западе, в центре и на севере. Днем воздух прогреется всего до 0 градусов. В самых восточных областях будет чуть теплее – до +6 градусов.
В южных регионах в воскресенье ожидается до 4-6 градусов тепла. В ночные часы во всех областях Украины будет минусовая температура, на севере и на западе будет мороз до -5 градусов. Дожди пройдут лишь в Запорожье, Луганске, Херсоне, Одессе, Донецке и Николаеве, в остальных областях выпадет снег.
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